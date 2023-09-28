تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس جمهورية تشاد الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم (الخميس) في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية تشاد لدى السعودية حسن صالح القدم الجنيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.