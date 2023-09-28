استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في قصر الزاهر بالعاصمة المنامة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك، أقام ولي عهد البحرين مأدبة غداء تكريماً لوزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة السعودية لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي.