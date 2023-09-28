التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الخميس)، وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وعبر الأمير فيصل بن فرحان خلال اللقاء، عن خالص تعازي السعودية لقيادة وشعب البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة السعودية لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي.