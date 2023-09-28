نبهت السفارة السعودية في جيبوتي، المواطنين السعوديين الموجودين فيها إلى وقوع زلزال اليوم (الخميس)، بقوة 4.7 شمال العاصمة جيبوتي.

وأوصت السفارة، بأخذ الحيطة والحذر، والتواصل معها مباشرة في حال الحاجة لا سمح الله، وذلك من خلال الأرقام التالية: رقم الهاتف (0025321250660)، الفاكس (0025321352284)، هاتف شؤون السعوديين (25377740000+)، داعية الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد.

من جهته، قال سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 4:22 فجر اليوم، وشعر بها سكان جيبوتي عموما، وبعض دول الجوار كإثيوبيا وإريتريا والصومال واليمن.

وأضاف: «إلا أنه وبرغم شدتها لم تسفر بفضل من الله عن أضرار مادية أو إصابات، ولله الحمد».