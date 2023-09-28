قبضت غرفة العمليات المشتركة على 6 عمال مخالفين وداهمت شقة سكنية تستخدم لتحضير الأطعمة، وذلك وفق عملية تكاملية تستهدف معالجة وضع أحياء وسط العاصمة.وأوضحت أمانة منطقة الرياض، في تقرير إحصائي، بأن أعمال الغرفة التي تشارك فيها 14 جهة حكومية أدت إلى مصادرة 3500 كيلوغرام من الخضراوات والفواكه سلمت لجمعية البر الخيرية، وإتلاف 7 كجم لحوم فاسدة، إضافة إلى مصادرة مواد عينية، وإزالة مباسط خضار وفواكه مخالفة من 66 موقعاً.وبيّنت أن غرفة العمليات حررت إشعارين للمراجعة لمحلات مخالفة، إلى جانب فتح وغلق عدد من الأبواب، وضبط مستودعات مخالفة، فيما تم استدعاء أصحاب العلاقة للتحقيق.وتنفذ غرفة العمليات المشتركة أعمالاً رقابية يومية في نطاق بلديات البطحاء والشميسي والملز؛ بهدف معالجة السلوكيات والممارسات غير النظامية للعمالة المخالفة، وإيجاد حلول لانتشار العمالة المخالفة.