دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساء اليوم، فعاليات مهرجان «الفل والنباتات العطرية 2023» الذي ينظمه فرع وزارة البيئة المياه والزراعية بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، بحديقة الشهداء في المحافظة.

وتجول أمير المنطقة في خيمة الفل التي تمثل مشاركة أكثر من 23 جهة حكومية وأهلية و48 أسرة منتجة، مستمعاً إلى شرح من مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف عن المهرجان الذي يهدف إلى دعم القطاع الزراعي من خلال مساعدة ملاك مزارع الفل بتسويق وبيع إنتاجهم داخل وخارج المنطقة، وتحفيزهم على استخلاص مشتقات الفل والنباتات العطرية في منتجات أخرى تحقق عوائد اقتصادية عالية على المجتمعات المحلية.

كما دشّن الأمير محمد بن ناصر 10 حاضنات نموذجية بحديقة الشهداء، سعياً من أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش لتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة، انطلاقاً من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم بتوفير مواقع محددة ومكتملة الخدمات لهم، بما يمكنهم من عرض منتجاتهم بيسرٍ وسهولة ووفق طرق جمالية منظمة.

وأقيم خلال المهرجان حفل خطابي اشتمل على كلمات وقصائد شعرية والعديد من الفعاليات المصاحبة.