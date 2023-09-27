رعى محافظ جدة سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 تحت شعار «نحلم ونحقق»، بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال بنت مبارك اللهيبي، وقيادات وطلاب وطالبات التعليم بالمحافظة، وذلك بمسرح أكاديمية وعد.

وتجول محافظ جدة بمقر الحفل في المعرض الفني المصاحب، الذي جسّد جملة من مظاهر الأصالة والازدهار في بلادنا وإسهام التعليم في منجزات الوطن وغرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال من خلال عدد من اللوحات الفنية عن الاحتفاء باليوم الوطني وفق الهوية البصرية لليوم الوطني.

بعد ذلك ألقت مدير عام التعليم بجدة منال اللهيبي كلمةً استلهمت فيها ذكرى بناء المجد وصناعة التاريخ للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، و مسيرة توحيد الوطن.

وفي الختام شاهد محافظ جدة والحضور استعراضاً فنياً مسرحياً بعنوان «أخبروا الأرض.. أنّا نحلم ونحقق»، يحكي مشاعر منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي بمناسبة اليوم الوطني.