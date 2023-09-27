قام وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، اليوم (الأربعاء)، بزيارة لدولة الكويت الشقيقة، نقل خلالها تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

وقدم الأمير تركي واجب العزاء إلى شقيق الفقيد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس ديوان ولي العهد بدولة الكويت، وإلى أبناء الفقيد وأشقائه وأفراد أسرة آل الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

رافق الأمير تركي أثناء الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد.