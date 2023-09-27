استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم (الأربعاء)، رئيس جمهورية ناورو روس كون.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ناورو دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية فيصل القحطاني.

كما استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية والأعمال الدولية والتجارة والطاقة في كومنولث دومينيكا الدكتور فينس هندرسون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان السيد جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.