أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، تحت شعار: «نحلم ونحقق»، بحضور وزير النفط الإيراني الدكتور جواد أوجي، وأصحاب السعادة سفراء الدول المعتمدة في طهران.

ورفع السفير العنزي، في كلمته خلال الحفل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.

وقال: إن هذه المناسبة تدعونا للفخر والاعتزاز بالمسيرة الخالدة منذ توحيد هذه البلاد على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - والجهود العظيمة الرامية إلى توحيد البلاد وبناء دولة راسخة تقوم على تطبيق أحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية ناشرةً السلام والخير والدعوة المباركة، بخطى نحو مستقبل أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع.

وأضاف: ولله الحمد تشهد بلادنا بقيادتها الرشيدة واقعًا جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدًا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالرؤية السديدة والهمة العالية، لينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين.