تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم «الأربعاء» باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين للمملكة وذلك بمدرسة بكة الثانوية للموهوبين، بحضور المدير العام عبدالله الغنام ومساعديه ومديري الإدارات والأقسام والمكاتب التعليمية ومشرف عموم النشاط بالوزارة فيصل القعيطي.

وقال الغنام خلال كلمة ألقاها نحتفل في هذا اليوم المجيد والمناسبة العظيمة مناسبة اليوم الوطني لوطننا الغالي هذا الوطن المعطاء الذي وحده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله - فيحق لنا أن نفتخر بهذا اليوم.

واشتمل الاحتفال على أوبريت «نحلم ونحقق» وعرض مرئي بعنوان «معلم وتاريخ» وقصيدة وطنية من إلقاء الطالب نواف المطرفي وقصيدة مماثلة من المعلم عبدالله العتيبي، وصاحب الاحتفال معرض فني شارك فيه أكثر من 350 طالبا وطالبة بلوحات فنية متنوعة عبرت عن المرحلة التاريخية والمآثر السعودية، بالإضافة لعروض الروبوتات الرقمية التي حملت شعار «مسيرة مجد»، ثم اختتم الاحتفال بالعرضة السعودية والتي شارك فيها الحضور.