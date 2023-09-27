التقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة على أعمال المركز والخطط المستقبلية وأهم المشاريع التطويرية للأرصاد على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى أعمال البرنامج الإقليمي لاستمطار السُّحب والمركز الإقليمي للتغير المناخي، بالإضافة إلى جهود المركز لرفع مستوى التغطية الجغرافية والموقع المقترح لرادار المدينة المنورة.

كما قدّم الدكتور أيمن غلام نسخة التقرير الختامي لأعمال المركز الوطني للأرصاد خلال موسم الحج الماضي 1444هـ، مقدماً شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ورعايته لأعمال وجهود المركز في ترجمة خطوات المملكة لتعزيز القدرات والممكّنات في مجال الطقس والمناخ على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.