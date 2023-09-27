رأس‏ النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وفد المملكة المشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العموم، الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن بعنوان (الطبيعة المتغيرة للجريمة في القرن الحادي والعشرين.. التحديات والاستجابات) والذي استمر لمدة أربعة أيام وينعقد بحضور وفود من النيابات العامة على مستوى العالم، إضافة إلى المنظمات والجمعيات الدولية.

تناول المؤتمر آليات مكافحة الجرائم عبر الوطنية ومكافحة الإرهاب، وجرائم الاتجار بالأشخاص، وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، وسبل تطويرها، وطلبات تسليم المجرمين، وتبادل المعلومات.

وقد التقى المعجب السيدة فيكتوريا برينتس النائب العام البريطاني، والسيد ماكس هيل مدير النيابات العامة لإنجلترا وويلز وتناولوا المواضيع ذات الاهتمام المشترك خصوصا في التعاون القضائي، كما أجرى عدةَ لقاءات ثنائية مع عدد من النواب العموم، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز آليات العمل القضائي وإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في حوكمة الإجراءات العدلية الجزائية التي تباشرها النيابة العامة والأساليب المثلى في الرقمنة لتلك الإجراءات ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.

من جهة أخرى، التقى النائب العام بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد ويمبلدون، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات بين البلدين.