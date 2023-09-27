فازت المملكة - ممثلة بالديوان العام للمحاسبة - برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من 2027 إلى 2030، وتم اعتماد ذلك بقرار صدر عن المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه التاسع والخمسين، الذي عقد بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية في الفترة 21 - 22 سبتمبر 2023، بناءً على نتائج عملية التصويت التي حصل الديوان فيها على إجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.ورفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، التهنئة للقيادة على هذا الفوز الذي لم يكن ليتحقق لولا المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة، مؤكداً أن الفوز يأتي ليجسد الدور القيادي الكبير الذي تلعبه المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على النطاقين الإقليمي والدولي، ومشاركتها الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والممارسات المهنية الدولية لتلك الأجهزة.يشار إلى أن منظمة «الآسوساي» تأسست في 1978، وتتألف من (48) عضواً من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، ويتولى رئاستها حالياً مكتب المراجعة بمملكة تايلند، كما يتولى المراجع العام بجمهورية الصين الشعبية مهمات الأمانة العامة لها، وتُعد هذه المنظمة من ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»؛ التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.