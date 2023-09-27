حددت وزارة التعليم درجات فرص التعويض التي تمكن الطلاب والطالبات من الحصول على درجات في السلوك، والتي يتم حسمها بسبب المشكلات السلوكية خلال العام الدراسي الحالي.وأشارت الوزارة، في قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، إلى اكتساب درجات تعويض الدرجات المحسومة؛ وفق مؤشرات التقييم المتوافقة مع استمارة مؤشرات السلوك ببرنامج تعزيز السلوك الإيجابي، لافتة إلى أن هذه الفرص تتمثل في انضباط الطالب وعدم غيابه دون عذر خلال الفصل الدراسي (3 درجات مكتسبة)، والمحافظة على الهوية الوطنية «اللباس والمظهر العام، الالتزام بقيم الولاء والانتماء» (3 درجات مكتسبة)، والمشاركة في المبادرات والأعمال التطوعية داخل المدرسة «ثلاث مشاركات لكل مشاركة درجة» (3 درجات مكتسبة)، والمشاركة في الإذاعة والأنشطة المدرسية «ثلاث مشاركات» (3 درجات)، والمحافظة على ممتلكات المدرسة (درجتان)، والتعاون مع الزملاء والمعلمين وإدارة المدرسة (درجتان)، والالتحاق ببرامج ودورات في مجال التطوير الشخصي «برنامجين أو دورتين» (درجتان)، وتقديم المقترحات التطويرية لصالح المجتمع المدرسي «لكل مقترح درجة» (درجتان) مع إحضار الشواهد التي تثبت مشاركة الطالب من الجهات ذات العلاقة سواء داخل المدرسة أو خارجها.وصنفت القواعد المشكلات السلوكية إلى خمس درجات، بحيث يتم حسم درجة في مشكلات الدرجة الأولى، وحسم درجتين في مشكلات الدرجة الثانية، وحسم 3 درجات في مشكلات الدرجة الثالثة، وحسم 10 درجات في مشكلات الدرجة الرابعة، وحسم 15 درجة في مشكلات الدرجة الخامسة.