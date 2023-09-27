تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 114,973 كيلوغراماً من مادة الحشيش، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.وأوضحت الهيئة بأنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على تلك الكمية من (الحشيش) مُخبأة في صندوق المركبة.وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.من جهة ثانية، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (29,700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.