تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أمس، حفل تخرج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين، والدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الخامسة من خريجي ديوان وزارة الداخلية، وقوات أمن المنشآت، للعام التدريبي 1444 ـ 1445هـ. وتلقى الخريجون، علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهماتهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.