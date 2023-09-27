طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بتقليص عناصر المخاطرة في الاستثمارات. وناقش المجلس -خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة- أمس (الثلاثاء)، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي. وعقب طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأنه.طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، الوزارة بإعادة النظر في توزيع المراكز الصحية والمستوصفات اللازم تواجدها مقارنة بعدد السكان وزيادتها، خصوصاً في الأحياء السكنية المزدحمة في المملكة، مشيراً إلى أهمية تطوير تطبيق صحتي بما يضمن قبول الحالات المرضية اليومية والكشف عليها في نفس اليوم.وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى، وعقب طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، إذ طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، الصندوق بتطوير نظام يخص أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين؛ وبما يضمن استدامة وجودة الخدمات والمنتجات الأساسية والضرورية وإعطاء تلك الأسر أولويات وامتيازات، بما ينسجم مع التحول في أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى.وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة، التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم،وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، إذ طالب عضو ‫المجلس سعد العتيبي، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتصميم آليات استثمار مماثلة للصناديق المالية الحكومية؛ لضمان الاتساق معها، وتقليل عناصر المخاطرة في استثماراتها، داعياً إلى بناء نظام رقمي يختص بجميع التصرفات المالية للأوصياء والقيّمين والأولياء.ودعا عضو المجلس أسامة الربيعة، الهيئة إلى تطوير وتحسين إستراتيجيات الاستثمار من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية بما يحقق عوائد استثمارية، ويحقق الاستدامة.وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.أصدر المجلس، قراراً بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، وطالب في قراره مكتبة الملك فهد الوطنية ببذل المزيد من الجهد في أنشطتها الثقافية، والحرص على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمحافل المحلية والدولية، وتقديم أعمال وأنشطة نوعية، تمكنها من تحقيق مراكز مرموقة محلياً وعالمياً، ودعا لاستقطاب الكفاءات النسائية في مجال اختصاصها؛ لتحقيق نوع من التوازن النسبي بين الجنسين في كوادرها البشرية، مؤكداً أن على المكتبة الإسراع في إنجاز مبادراتها المعتمدة وفق الإجراءات الرسمية؛ لتتمكن من تنظيم أعمالها وحوكمتها وحمايتها. وطالب مجلس الشورى المكتبة بإيلاء عناية أكبر بالتدريب، وزيادة حجم مشاركة موظفيها في الدورات التدريبية بكل أنواعها -الفنية والمهنية والإدارية- وذلك لتطوير أعمال المكتبة والرقي بها.وشمل القرار، مطالبة المجلس بدعم المكتبة في تنفيذ مبادرة لتحويل المصنفات المطبوعة والمودعة لديها إلى نسخ قابلة للنفاذ في أنساق ميسرة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى عبر توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور علي العلي وأخذت اللجنة بها.وأكد المجلس، في القرار ذاته على المكتبة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية وإتاحتها على موقعها الإلكتروني، ليتسنى للباحثين والباحثات معرفة العناوين والموضوعات المبحوثة في تخصصاتهم قبل تسجيل موضوعاتهم العلمية، من خلال توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور علي الشهراني وأخذت اللجنة بها بعد تعديلها.