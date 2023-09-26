شهد محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية بمسرح حديقة الملك سلمان، الذي نظمته بلدية المحافظة بحضور مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز والمشايخ والنواب وجمع كبير من الحضور مواطنين ومقيمين.

وعبر القرقاح عن فرحته بهذا اليوم الوطني المجيد الذي يحتفل فيه الوطن بكل فخر واعتزاز بذكرى غالية قبل 93 عاماً بإعلان «المملكة العربية السعودية» بعد توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود (رحمه الله)، مشيداً بالجهود عبر مسيرة وطنية من الإنجاز حافلة بالعمل الوطني المخلص الدؤوب، وبإنجازاتٍ مميزة يخلّدها التاريخ لهذا الوطن الغالي الذي شرّف الله قيادته بخدمة دينه واحتضان الحرمين الشريفين، كما يجسد هذا اليوم صوراً من ذكريات المجد وملاحم الشموخ التي صنعها الأجداد وأكمل تشييدها الأحفاد، ونباهي بوطن يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية.

تخللت الحفل الخطابي كلمة الأهالي وعدد من القصائد الشعرية وأوبريت وطني بمشاركة الفرق الشعبية، واختتم الحفل بعدد من العروض الفنية بهذه المناسبة الوطنية.

الجدير بالذكر أنه ضمن فعاليات احتفاء المحافظة انطلقت المسيرة الوطنية لطلاب مدارس تعليم محايل عسير بعد صلاة العصر.