قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجرت مراسم التسليم في مقر السلطة الوطنية في رام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

ورحب الرئيس عباس بالسفير السديري، متمنيا له النجاح في مهماته، فيما نقل السديري للرئيس الفلسطيني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، مؤكدا موقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقد التقى السفير السديري، في رام الله، اليوم (الثلاثاء)، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ. وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما التقى السديري، في رام الله، اليوم، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، خاصة الاستثمارية منها.