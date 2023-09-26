رأّس وزير الخارجية رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، و الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية في مجلس التنسيق السعودي القطري من الجانب القطري، في الدوحة، اليوم، اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

‏وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطوير العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين في إطار اللجنة السياسية وسبل تعميق هذا التعاون من خلال عددٍ من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاقٍ أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.

من جانب آخر، استعرض رئيسا اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع، الأعمال التحضيرية للجان الفرعية السبع وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مبادرات ومخرجات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع القادم لمجلس التنسيق السعودي القطري.

‏وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، التي تأتي تحضيرا للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يحقق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد الحارثي.