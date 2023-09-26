ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (6) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة تبوك، وضُبط بحوزتهم بندقيتان ناريتان، و(12) صندوق ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و(100) ذخيرة هوائية، و(30) طيراً مصيداً، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.