أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة إعداد خطة زمنية لإعادة ترسية مشاريع الصحة المسحوبة من المقاولين؛ وناقش الأمير حسام اليوم (الثلاثاء) في غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة؛ الخدمات والمشاريع الصحية وخططها المستقبلية بالمنطقة.

‏وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات، واستعرض قياديو الصحة الأعمال المنفذة من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة إذ أنجزت صحة الباحة وفق التحليل العام للمؤشر الذي عرض على أمير المنطقة 44 مشروعاً صحياً تطويريا بتكلفة بلغت ما يقارب 330 مليون ريال.

‏وشدد أمير منطقة الباحة على ضرورة تنفيذ المشروعات الصحية بالمنطقة وحل المتعثر منها ما يسرّع استفادة الأهالي والمقيمين؛ وضمان دخولها للخدمة بما يحقق تطلعات القيادة والمواطن، مطالبًا بوضع خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.