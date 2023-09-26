برعاية الملحقية الثقافية السعودية بلندن، احتفل النادي السعودي ببرايتون باليوم الوطني السعودي الـ٩٣ في رحاب جامعة ساسكس بمدينة برايتون، واشتمل الاحتفال على معرض تعريفي بمشاريع الوطن التنموية والقفزات النوعية، كما صاحب ذلك ركن للتراث الوطني عرض فيه العديد من المقتنيات السعودية الأثرية.

وأوضح رئيس النادي السعودي ببرايتون في دورته الثانية والأربعين باحث الدكتوراة بجامعة ساسكس محمد بن خالد آل حيدان أن النادي بدأ الاستعداد لهذه المناسبة مبكراً، وقد عمد إلى إقامة مثل هذه المناسبات الوطنية في رحاب الجامعة لكي يتسنى للسعوديين إظهار الاعتزاز والولاء لوطنهم، وكذلك لاطلاع منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها من جميع الجنسيات على مشاريع المملكة العربية السعودية والتقدم الحاصل في الوطن المعطاء على كافة الأصعدة.

ورفع آل حيدان التهنئة باسم الطلاب والطالبات السعوديين في مدينة برايتون إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي العظيم.

وقد حظي الاحتفال بحضور كثيف من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومديري المراكز البحثية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين شاركوا السعوديين احتفالهم بهذه المناسبة وأظهروا إعجابهم بالمشاريع السعودية التنموية.