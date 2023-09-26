تتزايد المكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة على الصعيد العالمي بفضل حكمة القيادة، ومستوى التقدم الذي تحقق نتيجة التحول الكبير الذي تشهده، وهو ما يعكسه الفوز برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من 2027 إلى 2030، وهو ما يجسد الدور القيادي الكبير الذي تلعبه السعودية ممثلة بالديوان العام للمحاسبة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على النطاقين الإقليمي والدولي، ومشاركتها الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والممارسات المهنية الدولية لتلك الأجهزة.

ويمثل فوز المملكة بالمنصب الآسيوي انعكاساً لتقدمها في تحقيق مستهدفاتها، وفق المعدلات التي خططتها رؤية 2030، في ظل القيادة الحكيمة التي توفر كل سبل الدعم والتمكين لمؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة.

ويأتي فوز المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة؛ برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من 2027 إلى 2030، واستضافة الجمعية العمومية للمنظمة لعام 2027م، استمراراً للنجاحات التي تحققها المملكة على الصعيدين القاري والعالمي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030.

وجاء حصول المملكة على المنصب بعد اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي في اجتماعه بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية في الفترة 21 - 22 سبتمبر 2023م؛ بناءً على نتائج التصويت الذي حصلت فيه المملكة على إجماع أصوات المجلس التنفيذي للمنظمة، مما يبرز ارتفاع حجم التأييد والدعم الذي تحظى به المملكة وقيادتها بين دول آسيا والعالم.

وتعد منظمة «الآسوساي»، التي تأسست عام 1978م وتضم 48 عضواً، المرجع المهني والحاضنة للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في آسيا، مما يجعل رئاسة المملكة لها فرصة مهمة لتطوير هذه المهنة الحيوية والنهوض بها في المملكة والعالم.