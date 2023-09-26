تستعد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لإطلاق مشروع المواصفة الفنية لعرض اسم الجهة للطرف المتصل به اعتباراً من الأحد القادم.وتتيح الخدمة ظهور أسماء الجهات الاعتبارية فقط للمستخدمين سواء كانت حكومية أو خاصة عند الاتصال بهم، وذلك عبر اشتراك تلك الجهات بالخدمة مع مقدمي الخدمات.وبيّنت الهيئة أن الخدمة تهدف إلى رفع مستوى موثوقية المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية لدى المستخدم، وضمان مواءمة شبكات الاتصالات مع مصنعي أجهزة الهواتف المتنقلة، وتوظيف التقنيات الحديثة للحد من المكالمات الانتحالية وحماية المستخدمين، والإسهام في الحد من الاعتماد على برامج وتطبيقات غير موثوقة تنتهك خصوصية جهات الاتصال لدى المستخدم.ويُركز نطاق المواصفة على تمكين خاصية عرض اسم الجهة للطرف المتصل به في الأجهزة الطرفية التي تعمل على الشبكات المتنقلة في السعودية، وهي خاصية إضافية تمكّن الطرف المتصل به من معرفة هوية المتصل من خلال تضمين اسم الجهة الوارد منها الاتصال. ويمكن لمقدمي الخدمة استخدام الخاصية في شبكاتهم لتحديد اسم المتصل، دون الحاجة إلى إجراء من جانب الأطراف المتصلة لتفعيل هذه الخاصية، ويقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية.