قال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لـ«عكاظ» إن اليوم الوطني يمثل فرصة عظيمة لاستعراض منجزات الوطن، ولاسيما في هذا العهد المبارك الذي نسابق فيه الزمن لتحقيق أهدافنا في شتى الميادين، وأبرز النجاحات التي يفخر بها الوطن، وما تم تحقيقه من نجاحات وميداليات وأوسمة لطلابنا وطالباتنا محلياً وعالمياً.

وأضاف الدكتور الغامدي: استعراض منجزات طلابنا وطالباتنا يأتي تزامناً مع الاحتفاء باليوم الوطني في المدارس الحكومية والأهلية عبر تنفيذ البرامج والفعاليات الوطنية؛ لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وترسيخ قيم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة.

هذا وقد استعرضت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف في إطار احتفالها باليوم الوطني الـ٩٣ ما حققه طلابها وطالباتها من نجاحات وميداليات وأوسمة محلياً وعالمياً وتفوق علمي وتحصيلي وذلك عبر موقعها الرسمي على منصة (X).

وذلك ابتهاجاً بما حققه أبناؤها وبناتها الطلاب والطالبات من إنجازات وميداليات ومشاركات، إضافة إلى استعراض منجزاتها المتمثلة في عدد من المباني الدراسية الجديدة، والتوسع في الطفولة المبكرة، والاستغناء عن المدارس المستأجرة وذلك خلال عام.