أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن الاحتفال باليوم الوطني فرصة لتعزيز مسعانا جميعاً لمواكبة تطلعات القيادة. وشدد الأمير حسام، خلال حفل إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ93، على بذل الجهود للدفع بمسيرة التطوير والإجادة في تحقيق مستهدفات ومؤشرات الإستراتيجيات القطاعية ورؤية السعودية 2030.

وثمّن أمير منطقة الباحة الإنجازات المتواصلة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وما وصل إليه الوطن من نمو وازدهار.

فيما أوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أنه تم تجهيز 198 متنزهاً وحديقة وساحة بلدية وأماكن لإقامة فعاليات اليوم الوطني، إضافة إلى تركيب أعلام المملكة بعدد 40 ألف علم، وتوزيع أكثر من 10 آلاف علم على الجهات الحكومية والأهالي والزوار، وتركيب 150 لوحة تهنئة للوطن، و2000 لوحة أخرى تحمل صور القيادة، و50 مجسماً تحمل شعار هوية اليوم الوطني (نحلم ونحقق)، مثمناً مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للترفيه، مشيراً إلى إقامة فعاليات اليوم الوطني بالمنطقة بالمسرح المفتوح بمتنزه الأمير حسام بالقيم، بحضور 50 ألف مشارك ومتفرج، لافتاً إلى استمرار الفعاليات إلى نهاية الأسبوع الحالي.