أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية التشيك حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93. وقد حضر الحفل وزير الصناعة والتجارة السيد يوزيف سكيلا، وعدد من المسؤولين في الحكومة، وسفراء الدول المعتمدين لدى التشيك وعدد من المواطنين السعوديين.

ورحب سفير المملكة العربية السعودية في التشيك عبدالله بن متعب الرشيد بالحضور الدبلوماسي وأبناء الوطن في مناسبة اليوم الوطني السعودي الـ(93)، وقدم تعازيه لشعبي المملكة المغربية الشقيق وجمهورية ليبيا الشقيق. وأضاف قائلاً: «يسعدني أن أتحدث عن النهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- التي تعد من أكبر حركات التغيير التي قامت بالعصر الحديث وستستمر بإذن الله لتحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ الكبرى وتشمل جميع نواحي حياة المواطن السعودي وتعزز اقتصاد المملكة ليصبح اقتصاداً متنوعاً يتسم بالإنتاجية والتنافسية للعاملين». وأضاف الرشيد قائلاً: «كما تعلمون أن عملية التغيير يتولاها ويشرف عليها بكل قدرة وشجاعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي اتخذ قراراً حاسماً في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى معيشة المواطن السعودي».