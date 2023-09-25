رعى النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب احتفال المقر الرئيسي للنيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني الـ93، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من أعضاء ومنسوبي المقر الرئيسي للنيابة العامة.

وأوضح أن المملكة تشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقيادتهم الحكيمة، تقدماً في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والعدلية والأمنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الاحتفال بمثل هذه المناسبة الوطنية يأتي استذكاراً لجهود المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ودوره العظيم في توحيد هذه البلاد المباركة على راية واحدة وكلمة واحدة وشعب متلاحم.

وسأل النائب العام الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي وأن يحفظ قيادتنا وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره وازدهاره.