أضيئت سماء مناطق المملكة في اليوم الوطني السعودي الـ 93 بالألعاب النارية، حيث شهدت الميادين والمواقع الحيوية على امتداد الوطن الغالي عند التاسعة من مساء أمس الأول (السبت)، ملايين المستمتعين برؤية وهج الأشكال الجمالية، في فعاليات تم تنظيمها من الهيئة العامة للترفيه.وشهدت المناطق الترفيهية ومواقع الاحتفالات حضوراً كبيراً من المواطنين والمقيمين، الذين استمتعوا بعروض الألعاب النارية، ووثقوا تصاعدها وإضاءاتها في سماء المملكة، لتخليد الاحتفال الذي ضم ألواناً من العروض والفعاليات.وفي الرياض أقيمت ضمن فعاليات اليوم الوطني عروضاً مخصصة لطائرات الدرونز في سماء الرياض وتحديداً بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي، وشكّلت لوحات وطنية تعانق السماء، بصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وعلم المملكة، ونقلت بشكل مباشر عبر قناة السعودية.وتقاسمت مشاهدة تلك الألعاب والاستمتاع بها أكثر من 15 موقعاً، شملت كلاً من بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومتنزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومتنزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومتنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.وشوهدت الألعاب النارية الاحتفالية أيضاً في أبها عبر حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من متنزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من متنزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من متنزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه.