بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو كريستين كارلا كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غينيا بيساو الرئيس عمر سيسوكو أمبالو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.