بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو كريستين كارلا كانغالو؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غينيا بيساو الرئيس عمر سيسوكو أمبالو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.