رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.وأعرب البديوي عن بالغ سعادته وفخره باليوم الوطني السعودي، مؤكداً أن هذه المناسبة عزيزة ومهمة وغالية على أبناء الشعب السعودي الكريم، مشيداً بما وصلت إليه المملكة وما حققته من إنجازات رائعة تعكس الأسس القوية، والخطى الحثيثة والمتقدمة والمشهودة التي تمضي قدماً نحو مستقبل ومكانة مميزتين إقليمياً ودولياً.