اختتمت محافظة راس تنورة الفعاليات التي نظمتها بمناسبة اليوم الوطني، ونظمت البلدية فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة في المركز الحضاري بكورنيش المحافظة، ورعاه محافظ راس تنورة عبدالرحمن بن عبدالله العرفج، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الجاسم ورؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية والأعيان. واشتملت فعاليات الاحتفال على أركان للفعاليات والأسر المنتجة، وتضمنت عدة فقرات منها أوبريت وطني، شعر وشيلات، رسم لوحة وطنية، العرضة السعودية، مسابقات ثقافية وحركية للأطفال، ألعاب التحدي، رسم وتلوين، تصوير فوتوغرافي، رسم الحناء، ألعاب هوائية وكهربائية، وخصصت ساحات المركز الخارجية لعربات الـ«فود ترك» والألعاب الهوائية الكبيرة، فيما خصصت الصالات الداخلية «بوثات» للأسر المنتجة، إضافة لمجموعة من المقاهي و«البوثات» مختلفة النشاط منها الأعمال اليدوية والرسومات وأعمال فنية تراثية.

ورفع رئيس بلدية محافظة راس تنورة المهندس محمد الجاسم التهنئة للقيادة الرشيدة والأسرة المالكة والشعب السعودي، مؤكداً اعتزاز الجميع بهذه المناسبة وتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه)، وتعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، بعد جهاد ونضال طويل من أجل الوحدة وتكريس الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء لهذه البلاد الكريمة وأهلها بفضل من الله عز وجل وسار على نهجه من بعده أبناؤه الملوك البررة (رحمهم الله) إلى عهدنا الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مشيراً إلى استمرار المسيرة الخيّرة التي تطرق كل أبواب التقدم والتطور والنمو في مختلف المجالات وتحقق إنجازات تنموية كبيرة، ومواصلة البناء سعياً متواصلاً نحو التنمية الشاملة وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه.