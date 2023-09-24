أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود، في ضبطيتين متفرقتين 241 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر في منطقتي جازان وعسير، حيث تم إحباط تهريب 120 كيلوغراماً في قطاع الدائر بمنطقة جازان، و121 كيلوغرامًا في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.