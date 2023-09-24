نظمت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة بلندن حفلة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، وذلك برعاية الملحق الثقافي الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، وبحضور عدد كبير من المبتعثين والمبتعثات وأسرهم في المملكة المتحدة.

وقالت فطاني في كلمة لها بهذه المناسبة: «أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان والتهاني والتبريكات باسمي وكافة المبتعثين والمبتعثات وأسرهم في المملكة المتحدة ومنسوبي الملحقية الثقافية للقيادة الرشيدة في ذكرى اليوم الوطني السعودي». وأشارت فطاني إلى أننا نستلهم من اليوم الوطني السعودي أحلامنا، مستعرضين إنجازات أبنائنا وبناتنا المبتعثين المختلفة للوطن الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما وصلت إليه المملكة من تقدم ورقي.

وأضافت: نحتفل مع 26 ناديا سعوديا في المملكة المتحدة بمناسبة غالية وذكرى مجيدة، حيث نقلنا الاحتفالات من مدن المملكة العربية السعودية إلى مدن المملكة المتحدة بمشاركة المبتعثين والمبتعثات وتنوع الفعاليات والفقرات من لوحات فنية وعروض للألعاب الشعبية السعودية والقصائد وتوزيع الأعلام والتعريف بمنجزات الوطن، وذلك في الملحقية الثقافية في لندن، والأندية الطلابية السعودية في جميع مدن المملكة المتحدة.

داعية الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها.