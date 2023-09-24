شهد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية بمركز وادي بن هشبل التابع للمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز المرتبطة وعدد من المشايخ والأهالي.

وعبر محافظ خميس مشيط عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم قائلاً: في يومنا الوطني الـ93، نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمنجز بدأت لبنته الأولى قبل 93 عاماً بإعلان المملكة العربية السعودية بعد إعادة توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود (رحمه الله)، ولعل عجلة البناء سبقت تاريخ اكتمال التوحيد بأعوام عديدة بدأت منذ فتح الرياض في الخامس من شوال 1319هـ، فمنذ ذلك التاريخ وعجلة الوحدة والتنمية شكلت ثنائياً فريداً من نوعه، إذ إن الملك المؤسس (رحمه الله) كان همّه الأول إنسان هذه الأرض فكان أن كرّس الأمن والأمان، وحرص على توطين البادية وإنشاء المجتمعات الحضرية، كي ينعم ابن البادية بما ينعم به أبناء الحواضر من خدمات ومن أهمها التعليم والصحة اللتان هما القاعدة الصلبة التي سينطلق منها أبناء الوطن للنهوض بوطنهم.

وأُلقي عدد من القصائد الشعرية بمناسبة اليوم الوطني، وقُدم عرض مرئي صاحبه أوبريت وطني بمشاركة الفرق الشعبية، واستعراض للخيل، وروّاد الكشافة، واختتم الحفل بعدد من العروض الفنية بهذه المناسبة الوطنية.