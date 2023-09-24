أمطر اللون والوشاح الأخضر كل شوارع وميادين وساحات المدن والقرى والبلدات في المناطق كافة؛ ابتهاجاً بيوم الوطن، واحتشد آلاف المحتفلين في أفراح عفوية عمّت الكبار والصغار في تعبير صادق عن ولائهم للوطن العزيز والقيادة التي أرست في ربوع الوطن الخير والنماء. وتعددت احتفالات المواطنين بمختلف الصور والأشكال الفلكلورية والشعبية، وارتفعت الرايات الخضراء في كل المواقع فيما تحولت أبراج الإنارة والمباني إلى كساء أخضر. وشاركت الأجهزة المعنية، كل في اختصاصه، في التنظيم والإعداد وحفظ الأمن لإتاحة الفرصة للمحتفلين للتعبير عن الفرح في مناخ آمن.الرياض: أعلام في كل مكانأعدت أمانة منطقة الرياض طرقات محافظاتها ومراكزها وشوارعها وتقاطعاتها وميادينها بأكثر من 37,261 علماً، ونشرت بلدية الخرج 4,500 علم في مواقع عدة داخل المدينة، ثم الحريق بـ 2,030 علماً، وبلدية العيينة والجبيلة 1,300 علم، تلتها السليل بـ1,150، ثم جاءت حريملاء والزلفي وبلدية السر والمزاحمية والدوادمي، ووادي الدواسر وشقراء وغيرها من البلديات، وتوشحت المدن كافة الأعلام والأضواء الخضراء ابتهاجاً باليوم الوطني.يشار إلى أن العديد من الجهات الحكومية والأهلية دأبت على التنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ بهدف إضاءة مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم التاريخي، والمشاركة في خلق بيئة جاذبة للعديد من المعالم والأماكن.جدة: فرحة في الميادينتزينت شوارع وميادين محافظة جدة، بالأعلام والألوان الخضراء؛ ابتهاجاً بالاحتفال باليوم الوطني الـ93، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة.وشهدت الطرق العامة والميادين بجدة، منها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية»، وطريق الأمير عبدالمجيد، وشارع السلام والكورنيش الأوسط، إضاءات باللون الأخضر تزامناً مع هذه المناسبة، إضافة إلى المباني واللوحات على امتداد تلك الطرق، التي تحمل صور القيادة.القصيم: زينة خضراءتزيَّنت مباني الجهات الحكومية والشوارع والحدائق والميادين والمعالم البارزة في منطقة القصيم باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني، واكتست مدن منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها بالأعلام الخضراء، واللوحات الوطنية، والإضاءات الملونة، والمجسمات؛ للاحتفال بهذه المناسبة في الشوارع والميادين، والأحياء، والحدائق والمتنزهات، والمواقع العامة.كما تفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم الوطن بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء، في لوحةٍ وطنيةٍ تعبِّر عن عمق الانتماء والولاء.مكة: الأخضر في كل مكانشارك أطفال مكة المكرمة في الاحتفاء باليوم الوطني في عامه الـ 93 تحت شعار «نحلم ونحقق». ووثقت العدسة فرحة الأطفال وهم يتوشحون أعلام الوطن التي تزينها كلمات التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، والابتسامة ترتسم على وجوههم، في تعبير صادق عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم.ينبع: مسيرة وطنيةأقامت بلدية ينبع النخل، بمشاركة الجهات الحكومية، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بمقر مركز الاحتفالات الحضاري في ينبع النخل، وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين.وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة منها مسيرة وطنية وعروض فنية وفلكلور شعبي ومسابقات للفئات العمرية كافة، وهدايا للأطفال وسحوبات قيمة.ورفعت البلدية علمين على ساريتين بطول 30 متراً في موقعين مختلفين، وتم تركيب 510 أعلام في الشوارع، و35 بنراً بهوية هذه المناسبة الغالية.تبوك: تجديد وتنوعنظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك، بالتعاون مع أمانة المنطقة، فعاليات مهرجان اليوم الوطني، وذلك بجادة الأمير فهد بن سلطان وسط المدينة. وأوضحت الجمعية، أنها تستشعر دورها في هذا الحدث الذي يبتهج به الوطن في كامل جغرافيته، لافتة إلى أن الفعاليات لهذا العام اتسمت بقدر كبير من التجديد والتنوع والشمول، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من الفنانين والشعراء والمنظمين والمتطوعين، مشيرة إلى أن المهرجان تضمن حفلاً غنائياً موسيقياً وفلكلورات شعبية وطنية بمشاركة فرق شعبية من دول عربية شقيقة، وقصائد وطنية ومشاهد مسرحية وفرق استعراضية وورشة لتعليم العرضة السعودية والعديد من الفعاليات الأخرى المتنوعة.جازان: حشود بالآلافابتهجت منطقة جازان وتزينت في أحلى حلّتها باللون الأخضر والأبيض، وتوشحت أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بمدينة جازان ومحافظات ومراكز المنطقة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء، وتزينت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، واحتشد الآلاف من جموع المواطنين في الأماكن العامة، وازدانت سماء جازان بالآلاف من الألعاب النارية بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة. كما شارك في الاحتفال عدد من الجهات الحكومية بالعديد من الفعاليات، شملت مظاهر الفرح والسرور بجميع محافظات ومدن وقرى منطقة جازان.الباحة: حب صادقتنوَّعت مظاهر الفرحة بين أهالي منطقة الباحة والمقيمين فيها من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر للتعبير بحب صادق بمناسبة اليوم الوطني. وجسَّدت مشاعر المواطنين الحبَّ والتلاحمَ بين الشعب والقيادة الحكيمة، إذ عبَّروا بكل صدق ومحبة عن سعادتهم بيوم توحيد المملكة.كما توشَّح الجميع من الرجال والنساء والأطفال أعلام الوطن، فيما امتلأت الشوارع والطرق الرئيسة في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بسيارات تزيَّنت بصور القيادة وأعلام المملكة؛ تعبيراً عن فرحتهم وحبهم لوطنهم.الجوف: لوحات وطنيةتوشحت مباني الجهات الحكومية ومنازل الأهالي والشوارع والحدائق والميادين والمواقع الأثرية والمعالم البارزة في منطقة الجوف باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني.واكتست مدن منطقة الجوف ومحافظاتها ومراكزها الأعلام الخضراء واللوحات الوطنية والإضاءات الملونة والمجسمات للاحتفال بهذه المناسبة في الشوارع والميادين والأحياء والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة. وتفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم الوطن بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء في لوحة وطنية تعبر عن عمق الانتماء والولاء لأرض الحرمين.كما زينت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها مبانيها بالإضاءات الخضراء، وتوشحت المواقع الأثرية والتراثية، التي تشتهر بها منطقة الجوف، ثوب الوطن الزاهي.القطيف: عرضة سعوديةجذبت الأركان والفعاليات الوطنية التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الوطني، تحت شعار «نحلم ونحقق»، المواطنين والمقيمين للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وذلك في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف.وتضمنت الفعاليات والأنشطة الوطنية العرضة السعودية، والرسم التشكيلي الحر على الوجه، والأعمال الفنية والألعاب الهوائية والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى تخصيص ركن للأسر المنتجة لدعم وتشجيع هذه الفئة، وتوفير جلسات خارجية للعائلات. وشهدت محافظة القطيف تركيب الأعلام في قرى وبلدات المحافظة كافة؛ للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وتجميل الطرقات الرئيسية وتزيين الأشجار والنخيل بالإنارة الملونة، ووضع وتركيب عقود الإنارة والزينة، إضافة إلى تركيب مجسمات تشكيلية ضوئية في مناطق متفرقة بالمحافظة.عرعر: برج أخضرتوشّح برج المياه المعلم الحضاري الأبرز بمدينة عرعر اللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني الـ93 للمملكة، إضافةً إلى الحديقة المصاحبة له التي تحتضن فعاليات متنوعة. ويتميز موقع البرج بموقع إستراتيجي مميز بمحاذاة الطريق الدولي، ويغذي المنطقة الإدارية والتعليمية والصحية والمدينة الرياضية بالمياه من خزان أرضي بسعة 1,600 متر مكعب وخزان علوي بسعة 1,500 متر مكعب بمساحة 3,500م.الطائف: مسيرة بالخيولاكتست ميادين محافظة الطائف وشوارعها ومراكزها بالعبارات الوطنية والأعلام الخضراء، وتشمل الفعاليات تنظيم مسيرة وطنية تشارك بها عدد من الجهات الحكومية، ومسيرة للخيول، وفعاليات وطنية وثقافية وترفيهية بمتنزه الملك عبدالله، وعروض الألعاب النارية، ومعارض للأسر المنتجة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية. وجهزت أمانة الطائف الساحات والميادين والطرقات بالأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية التي قدرت بنحو 77 لوحة، والحدائق والمنتزهات بـ 34، والشاشات الإلكترونية وصلت إلى 22 شاشة عرض، كما أنهت رفع 10 آلاف علم وطني في الميادين والطرق، إضافة إلى نصب العديد من اللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني «نحلم ونحقق»، وتوفير 1,800 عمود إضاءة وتزيينها.