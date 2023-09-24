استمتع بروحانية المكان في زيارتك القادمة في فندق ڤوكو™مكة – من أكبَر فنادق مكّة المكرّمة، أحد فنادق مَجموعة (إنتركونتيننتال) ذات العلامة التجاريّة ®IHG.يَقع فندقنا في قلب العاصمة المقدسة، ويميزه قربه من المَسجد الحَرام الذي يَبعد مسافة 1.3 كم فقط والمكون من 9 أبراج وهو أحد مشاريع شركة معاد العالمية.يحتوي فندق ڤوكو™مكة على 4,321 غرفة وجناحاً فندقياً مُجهَّزة بمُنتَهى العِناية والاهتمام، ومُتوفِّرة بمساحات وترتيبات مُختلِفة وخدمات فندقية تليق بمستوى ضيوفنا.مع وجود قاعات صلاة مُخصَّصة ومُجهَّزة بِمَرافِقَ للوُضوء، لكلٍّ من الرجال والنساء، التي تكفي لاستيعاب فوق 500 شخص في القاعة الواحدة والمجهزة بأجهزة سمعية وبصرية متصلة بالمسجد الحرام مباشرة.اكتشف جمال مرافق الفندق المتعددة التي تبدأ من الردهات الأنيقة ومقهى معاد الذي يقدم أفضل أنواع القهوة والحلويات وتذوق أشهى المأكولات في مطاعمنا التي تتميز بانتقاء أفضل الطباخين على مستوى المنطقة، حيث يمكنك الاستمتاع بالتسوق من السوق التجاري الداخلي الخاصّ بنا (سيُفتتَح قريبًا)، مع وجود خدمة المواقف الداخلية المظللة التي تسع أكثر من 500 سيّارة.يتشرَّف فريق قسم الحجوزات المدرب بعناية لاستقبال اتصالاتكم على هاتف الفندق رقم 0125262555 للحجز المباشر أو زيارة موقعنا الإلكتروني: vocohotels.com/‏makkah