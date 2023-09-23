تنطلق الإثنين القادم فعاليات وبرامج احتفالات المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، تحت شعار «نحلم ونحقّق» التي سيجري تنفيذها في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية (بنين وبنات)، وتستمر فعالياتها حتى الخميس 13 ربيع الأول الجاري.

ورفعت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، أسمى عبارات التهاني للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة المجيدة التي تحكي سيرة التوحيد بعد الشتات، والأمن بعد الخوف، والرخاء بعد الشدة في هذا الوطن الغالي على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ، وما شهدته المملكة من تطور وازدهار متصاعدين حتى هذا العصر الذي شهدت وتشهد فيه المملكة أكبر نقلة نوعية وقصة نجاح في مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وشددت اللهيبي على المدارس كافة بأهمية تفعيل البرامج والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة الغالية، مضيفة أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز حب الوطن في نفوس الطلاب والطالبات.

من جانبه أوضح المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران أن الفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها في المدارس وتشرف عليها إدارتا نشاط الطلاب والطالبات بتعليم جدة، تتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة، من أبرزها القائد القدوة والأوبريت والفلكلور ومنافسات رياضية وطنية ومعارض مدرسية ورسومات طلابية وطنية وجداريات رسم ومسرحيات، إضافة لفعاليات «نحلم ونحقّق» و«عاشقينك يا وطن» و«جزر وطن» و«حارة أجدادي» و«دون حدك يا وطن» و«البيرق» و«تلوين العلم السعودي بالتقنية الحديثة»، وغيرها من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تعزز في نفوس الطلاب والطالبات حب الانتماء والولاء للوطن والقيادة وترسيخ ملحمة بطولات توحيد الوطن في أذهانهم.