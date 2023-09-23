أبرزت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أهم إصداراتها عن المؤسس الملك عبدالعزيز، وتاريخ تأسيس المملكة والكتب التي تناولت تاريخها، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93.

وقد تنوعت الكتب التي أصدرتها المكتبة والتي تستعرض أبرز (93) كتاباً فيها، ما بين الكتابة عن سيرة الملك عبدالعزيز، وبدايات تأسيس المملكة، والكتابة عن التاريخ السعودي عبر مختلف العهود، فضلا عن ترجمة الكتب التي قام بها الرحالة الأوروبيون والآسيويون إلى المملكة في مراحل تاريخية متعددة.

ومن بين الكتب التي أصدرتها المكتبة، كتاب (الموحّد) وهو وثائقي مصور عن الملك المؤسس يتناول تاريخ المملكة وتراثها العريق، حيث يضم (232) صورة تحكي التاريخ المعاصر وسيرة الملك عبدالعزيز في مختلف المواقف والمراحل التاريخية ومن مختلف مناطق المملكة.

وتتناول مقدمة الكتاب ما قام به الملك الموحد عبدالعزيز آل سعود من تأسيس المملكة العربية السعودية، وبناء البلاد، وتوحيدها، مع التأكيد على أن الدولة السعودية أعادت إلى الجزيرة العربية دورها الحضاري ووحدت كيانها السياسي. والكتاب من القطع الكبير، من الورق المقوى اللامع، من تصميم تومار ستينسلا سيلفيرا، وتم طبعه بسويسرا، ويقع في (262) صفحة.

واشتمل كتاب: (الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبدالعزيز) على موضوعات تتصل بالرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي حيث تناول الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، بشقيها المؤسسي وغير المؤسسي. وركز في الشق الأول على مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي أنشئت في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، والتي تتضمن دور الأيتام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ودار العجزة في مكة.