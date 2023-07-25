حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقابل المالي لتصاريح نقل الحمولات الاستثنائية بقيمة 50 ريالاً نظير تقديم الناقل على طلب تصريح نقل الحمولة الاستثنائي.وكشفت مسودة تحديد المقابل المالي لتصاريح نقل الحمولات الاستثنائية (اطلعت «عكاظ» على نسخة منها)، أن الأوزان والأبعاد الاستثنائية يتم احتساب قيمتها بـ10 ريالات عن كل طن إضافي في الوزن، و5 ريالات عن كل متر طول إضافي، و10 ريالات عن كل متر عرض إضافي، و0.25 ريال عن كل سم في الارتفاع إضافي، وقيمة مسافة الطريق يتم احتسابها بـ0.5 ريال عن كل كيلومتر يقطعه الناقل لنقل الحمولة الاستثنائي.حيث يحتسب المقابل المالي لتصريح نقل الحمولة الاستثنائي وفقاً لمعامل تصنيف الطريق مضروباً في (قيمة التقديم على التصريح زائد قيمة الوزن الإضافي زائد قيمة الطول الإضافي وزائد قيمة العرض الإضافي وزائد قيمة الارتفاع الإضافي مع زائد قيمة مسافة الطريق).ويأتي تحديد المقابل المالي لتصاريح نقل الحمولات الاستثنائية بعدما تسببت الحمولات الاستثنائية في العديد من الأضرار مثل الشقوق والحفر والمساهمة في خفض جودة الطرق، وأضرار الجسور، ولهذه الأسباب فرضت الهيئة العامة للطرق مقابلاً مالياً على تصاريح نقل الحمولات الاستثنائي.