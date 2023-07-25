نشر موقع «أور ويرلد إن داتا»، المتخصص في نشر البيانات والمعلومات الإحصائية، الذي تقف وراءه جامعة أكسفورد، خريطة تفاعلية لاستهلاك الفواكه في جميع دول العالم. وتصدرت جمهورية الدومينيكا، في البحر الكاريبي، القائمة بـ 387.2 كيلوغرام من الفواكه سنوياً للفرد الواحد. وهو ما يعادل استهلاك 1500 تفاحة، أو 2500 قطعة موز. وفيما جاءت بريطانيا في المرتبة الـ 65 بنحو 86.4 كيلوغرام من الفواكه للشخص سنوياً؛ أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً من 48.49 كيلوغرام فواكه سنوياً للفرد في سنة 1961، الى 84.70 كيلوغرام سنوياً بحسب القائمة التي توضح الأرقام في سنة 2020. وبذلك فإن السعودية اكتسب الشخص فيها 36.21 كيلوغرام إضافي من الفواكه اليومية. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الـ 51، بمتوسط يبلغ 93.8 كيلوغرام من الفاكهة سنوياً. وشملت القائمة 195 دولة ومنطقة. وتمّت قسمة الوزن الكلي للفواكه على عدد السكان. والأكثر استهلاكاً للفواكه في أوروبا هي اليونان (142 كيلوغراماً)، والبرتغال (130.5 كيلوغرام)، وإيطاليا (129.9 كيلوغرام). والدول الأقل استهلاكاً للفواكه هي: زامبيا (4.6 كيلوغرام)، وتشاد (7.1 كيلوغرام)، وتوغو (7.4 كيلوغرام). وحقق السودان تراجعاً طفيفاً من 67.96 كيلوغرام فواكه في 2012 إلى 63.36 كيلوغرام فواكه في 2020، بنقص يعادل 4.61 كيلوغرام. وأوضح الباحثون الذين يقفون وراء البيانات أنها أظهرت أن المواطن البريطاني يستهلك سنوياً 20.3 كيلوغرام برتقال، و17.1 كيلوغرام تفاح، و13.8 كيلوغرام موز. وبالنسبة الى الولايات المتحدة، يبلغ متوسط الاستهلام الفردي سنوياً 25.8 كيلوغرام برتقال، و15.5 كيلوغرام تفاح، و11.2 كيلوغرام موز. وفي المقابل يعتبر شعب غامبيا، في أفريقيا، الأقل استهلاكاً للفواكه، بمتوسط سنوي لا يزيد على 4.61 كيلوغرام من الفواكه. والدول الأكبر استهلاكاً للفواكه هي: دومينكا (387.18 كيلوغرام)، وجمهورية الدومينيكان (353.04 كيلوغرام)، وغويانا (294.05 كيلوغرام)، وبابوا غينيا الجديدة (214.97 كيلوغرام)، وساو تومي والبرنسيب (200.98 كيلوغرام)، ويوغندا (200.89 كيلوغرام)، وألبانيا (190.80 كيلوغرام)، وغانا (179.59 كيلوغرام)، ومالاوي (174.02 كيلوغرام)، وساموا (157.71 كيلوغرام).أما الدول الأقل استهلاكاً للفواكه سنوياً فتتصدرها غامبيا (4.61 كيلوغرام)، تليها زامبيا (7.01 كيلوغرام)، ثم تشاد (7.05 كيلوغرام)، وتوغو (7.35 كيلوغرام)، وإثيوبيا (12.2 كيلوغرام)، وموريتانيا (12.37 كيلوغرام)، ومنغوليا (13.10 كيلوغرام)، وكمبوديا (13.76 كيلوغرام)، وتيمور الشرقية (13.8 كيلوغرام)، وليسوتو (14.81 كيلوغرام).