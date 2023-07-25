أوضحت وزارة الصحة، أن مركز الخدمات الطبية الشرعية في منطقة الرياض باشر 3,317 حالة وفاة طبيعية وجنائية، خلال النصف الأول من هذا العام 2023.وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس: «إن عدد الحالات المرحلة إلى خارج المملكة خلال نفس الفترة بلغ 1,030 حالة، و429 حالة تحمل إيذاناً بالخروج إلى المقابر، إضافة إلى 146 حالة لرفع عينات البصمة الوراثية».وأشارت «الصحة»، إلى أن مركز الخدمات الطبية الشرعية في منطقة الرياض حصل على شهادات الاعتماد في مجال خدماته المختلفة، ومنها شهادة اعتماد من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض، وشهادة الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد، وشهادة الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.يذكر أن مركز الخدمات الطبية الشرعية في منطقة الرياض معني بوضع الإستراتيجية وتوحيد إجراءات العمل، وتحديثها باستمرار، وتنظيم العمل وتطويره بجميع الإدارات؛ وفقاً لأحدث الوسائل والأساليب العلمية المتطورة؛ ويهدف المركز إلى تقديم خدمات تخصصية أفضل، ويعتبر من المراكز التخصصية الرائدة على مستوى منطقة الرياض.