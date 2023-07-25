ألغت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شرط المدة الزمنية لفترة طلاق الزوجـة التـي تعـول أولادها، أو الأم إذا كانـت مطلقـة مضـى علـى طلاقهـا سـنتان أو (أكثر) وكانـت تعـول أولادها، أو الأم متـى كان زوجهـا متوفى. واستهدفت الوزارة بالتعديل دخول شرائح جديدة للاستحقاق وقبولها في برامج الدعم السكني وتمكينها من الحصول على المسكن الأول.وكشفت مسودة التعديل (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أن المستفيد: من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني، وأن القسط المالي ما يدفعه المستفيد بموجب التنظيم ولائحته.وأجاز التعديل، أن يقـدم الـزوج أو الأب طلـب الحصـول علـى دعـم سـكني للأسرة وتقدمـه الزوجـة أو الأم إذا كانـت مطلقـة أو الأم متـى كان زوجهـا متوفى.كما يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني وهي ألا تقـل سـن طالـب الدعـم السـكني المتزوج عـن (20 ) سـنة، ويسـتثنى مـن ذلـك الأم أو الزوجـة أو الإخوة مجتمعـين أو مـن يعـد فـي حكـم الأسرة، كما لا يجـوز التصـرف بعـوض أو بغـير عـوض فـي الدعـم السـكني إلا بعـد ســداد الأقساط الماليــة كاملــة. وكذلك المسـكن الـذي يشـتريه المسـتفيد أو يبنيـه باسـتخدام القـرض السـكني، وإذا تصـرف المسـتفيد فـي المسـكن بمـا يخالـف ذلك حـل مبلـغ الدعم كاملا. وأضاف التعديل أنه يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة سواء في طلب الدعم السكني أو غير ذلك، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني؛ استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد.