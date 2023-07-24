‏استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم (الإثنين)، القضاةَ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسته «الإثنينية».

وفي بداية اللقاء، رحَّب أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع، مستعرضاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

ونوَّه بالحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي تمضي في نجاحاتٍ كبيرةٍ ومتواصلة بتوجيهات وقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشاد أمير الحدود الشمالية بدور رجال الأمن لتصديهم بكل حزم وقوة لعمليات ترويج وتهريب المخدرات وحماية المجتمع ومواجهة كل ما يشكل خطراً على أمنه وسلامة أفراده.

وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، إلى مشروع إستراتيجية إمارة منطقة الحدود الشمالية ودورها المنتظر في تحسين بيئة العمل، وتسهيل آليات التواصل مع المواطنين والمقيمين، واستثمار الموارد والفرص المتاحة في المنطقة، والتعريف بها، وإبراز الميز النسبية للمنطقة.

وأكد أمير الحدود الشمالية أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع لتقديم الملحوظات والآراء في كل وقت وفي جميع المحافظات، موضحاً أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية.

وفي ختام الجلسة، سأل أمير الحدود الشمالية اللهَ تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.