أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقة جازان، تهريب 550 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر في ضبطيتين متفرقتين، حيث أحبطت في قطاع الدائر تهريب 300 كيلوغرام، وفي قطاع العارضة أحبطت تهريب 250 كيلوغرامًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.