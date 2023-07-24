أعلنت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) أنه لا توجد حسابات رسمية تحمل اسم المنصة في وسائل التواصل الاجتماعي، مبينةً رصد عدة حسابات تنتحل اسم المنصة، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

ودعت المنصة التي يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على تطويرها وتشغيلها والإشراف عليها، إلى التعامل مع الحسابات الرسمية للصندوق في حال وجود أي استفسارات، عبر حساب تويتر ‏HRDFKSA@ أو حساب خدمة العملاء ‏HRDF_Care@ أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030.

يشار إلى أن المنصة تهدف إلى توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع حاجات جميع المستخدمين.