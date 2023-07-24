أصدر وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، قراراً بتكليف منال بنت مبارك اللهيبي، مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة.

وعبرت اللهيبي عن شكرها وتقديرها لوزير التعليم ولوكيل الوزارة للموارد البشرية على ثقتهما، ومنحها الفرصة لخدمة الدين والملك والوطن في موقعها الجديد.

وتمتلك اللهيبي سيرة ذاتية ثرية ومليئة بالإنجازات، حيث إنها حاصلة على بكالوريوس في العلوم الشرعية من كلية التربية في جدة عام 1412، وتدرجت في مهماتها الوظيفية، إذ عملت معلمة للعلوم الشرعية، ثم مشرفة تربوية، ثم رئيسة شعبة العلوم الشرعية، ثم مشرفة مواد نظرية في وحدة تطوير المدارس، ثم مديرة مكتب التعليم في وسط جدة، ثم مديرة إدارة الإشراف التربوي، ثم مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) ومكلفة داخلية (بالبنين)، وأخيرًا تكليفها بمنصب مدير عام التعليم في محافظة جدة.

وتتمتع منال اللهيبي بالشغف بالموقف الصفي وأركانه (معلم، طالب، منهج)، وتحسين التحصيل الدراسي، وتطوير القيادات المدرسية، وتجويد الممارسات الإشرافية، والقراءة والاطلاع، كما أن من إنتاجها العلمي والمعرفي مواد تعلم وقراءات قيادية وفق الجدارات القيادية، وأوراق عمل في العديد من المؤتمرات والملتقيات على مستوى الوزارة وإدارة التعليم، كما أنها حاصلة على العديد من البرامج التدريبية والتطويرية الدولية والمحلية.